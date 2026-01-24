Сэм Энас стал рекордсменом минского «Динамо» по очкам за одну регулярку

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас набрал 59-е очко в текущем регулярном чемпионате КХЛ и стал рекордсменом белорусского клуба по очкам за одну регулярку. Форвард отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче с «Шанхайскими Драконами». Встреча проходит в эти минуты, «Динамо» выигрывает со счётом 4:1.

До сегодняшнего дня рекорд принадлежал Шарлю Ленгле, который в сезоне-2014/2015 записал на свой счёт 58 (22+36) очков.

В нынешнем сезоне 32-летний форвард провёл 47 игр, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 36 результативными передачами при показателе полезности «+20». Всего на счету американца 188 матчей и 162 (67+95) очка в КХЛ. Энас выступает за минское «Динамо» с 2023 года.