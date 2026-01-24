Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сэм Энас стал рекордсменом минского «Динамо» по очкам за одну регулярку

Сэм Энас стал рекордсменом минского «Динамо» по очкам за одну регулярку
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас набрал 59-е очко в текущем регулярном чемпионате КХЛ и стал рекордсменом белорусского клуба по очкам за одну регулярку. Форвард отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче с «Шанхайскими Драконами». Встреча проходит в эти минуты, «Динамо» выигрывает со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
3-й период
4 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Энас (Пинчук, Лимож) – 00:23 (5x5)     2:0 Сотишвили (Хенкель, Лайл) – 01:20 (5x5)     2:1 Меркли (Райлли, Лабанк) – 24:07 (5x4)     3:1 Смит (Энас, Лимож) – 28:14 (5x4)     4:1 Бориков (Липский, Лайл) – 29:53 (5x5)    

До сегодняшнего дня рекорд принадлежал Шарлю Ленгле, который в сезоне-2014/2015 записал на свой счёт 58 (22+36) очков.

В нынешнем сезоне 32-летний форвард провёл 47 игр, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 36 результативными передачами при показателе полезности «+20». Всего на счету американца 188 матчей и 162 (67+95) очка в КХЛ. Энас выступает за минское «Динамо» с 2023 года.

Материалы по теме
Нападающий Сэм Энас установил новый клубный рекорд минского «Динамо» в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android