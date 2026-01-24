«Салават Юлаев» с минимальным преимуществом победил «Сочи»

Сегодня, 24 января, в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали гости со счётом 2:1

На 28-й минуте нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родевальд забросил первую шайбу. На 59-й минуте форвард Шелдон Ремпал удвоил преимущество уфимцев. В течение 17 секунд нападающий «Сочи» Даниил Сероух сократил отставание и установил окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 46 матчей, в которых набрал 35 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» с 50 очками после 49 встреч располагается на шестой строчке Восточной конференции.