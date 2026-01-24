«Торпедо» в четвёртый раз в сезоне обыграло СКА, забросив шесть безответных шайб

Сегодня, 24 января, в Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали хозяева со счётом 6:0.
На 10-й минуте нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук забил первый гол. На 14-й минуте форвард Василий Атанасов удвоил преимущество нижегородцев. На 17-й минуте нападающий Кирилл Свищёв забросил третью шайбу в ворота СКА. На 30-й минуте форвард Егор Виноградов укрепил преимущество хозяев. На 37-й минуте нападающий Свищёв забил пятый гол «Торпедо». На 54-й минуте форвард Виноградов забросил шестую шайбу в ворота армейцев, установив окончательный счёт — 6:0.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Таким образом, нижегородский клуб одержал четвёртую победу над СКА из четырёх встреч между командами в текущем сезоне.
