Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Торпедо – СКА, результат матча 24 января 2026 года, счет 6:0, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» в четвёртый раз в сезоне обыграло СКА, забросив шесть безответных шайб
Комментарии

Сегодня, 24 января, в Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали хозяева со счётом 6:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
6 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гончарук (Летунов, Гараев) – 09:21 (5x5)     2:0 Атанасов (Виноградов, Ткачёв) – 13:50 (5x5)     3:0 Свищёв (Соколов) – 16:52 (5x5)     4:0 Виноградов (Ткачёв, Нарделла) – 29:52 (4x3)     5:0 Свищёв (Журавлёв, Соколов) – 36:24 (5x5)     6:0 Виноградов (Соколов, Ткачёв) – 52:32 (5x4)    

На 10-й минуте нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук забил первый гол. На 14-й минуте форвард Василий Атанасов удвоил преимущество нижегородцев. На 17-й минуте нападающий Кирилл Свищёв забросил третью шайбу в ворота СКА. На 30-й минуте форвард Егор Виноградов укрепил преимущество хозяев. На 37-й минуте нападающий Свищёв забил пятый гол «Торпедо». На 54-й минуте форвард Виноградов забросил шестую шайбу в ворота армейцев, установив окончательный счёт — 6:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, нижегородский клуб одержал четвёртую победу над СКА из четырёх встреч между командами в текущем сезоне.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Принято сложное решение». В «Торпедо» объяснили обмен вратаря Ивана Кульбакова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android