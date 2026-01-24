«Нефтехимик» одержал седьмую победу подряд, обыграв «Барыс»

Сегодня, 24 января, в Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали хозяева со счётом 3:2.

На 13-й минуте защитник «Нефтехимика» Лука Профака забил первый гол. На 42-й минуте нападающий Андрей Белозёров реализовал буллит и удвоил преимущество нижнекамцев. На 52-й минуте форвард Семён Симонов сократил отставание «Барыса». На 59-й минуте нападающий Булат Шафигуллин забросил третью шайбу в ворота астанчан. На последней минуте форвард Макс Уиллман вновь сократил отставание гостей, установив окончательный счёт — 2:3.

Таким образом, «Нефтехимик» продлил серию побед до семи матчей.