Главная Хоккей Новости

Нефтехимик – Барыс, результат матча 24 января 2026 года, счёт 3:2, КХЛ 2025/2026

«Нефтехимик» одержал седьмую победу подряд, обыграв «Барыс»
Комментарии

Сегодня, 24 января, в Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Барыс
Астана
1:0 Профака (Хоружев, Дергачёв) – 12:58 (5x4)     2:0 Белозёров – 41:31     2:1 Симонов (Уолш, Масси) – 51:37 (5x5)     3:1 Шафигуллин – 58:07 (en)     3:2 Уиллман – 59:36 (6x4)    

На 13-й минуте защитник «Нефтехимика» Лука Профака забил первый гол. На 42-й минуте нападающий Андрей Белозёров реализовал буллит и удвоил преимущество нижнекамцев. На 52-й минуте форвард Семён Симонов сократил отставание «Барыса». На 59-й минуте нападающий Булат Шафигуллин забросил третью шайбу в ворота астанчан. На последней минуте форвард Макс Уиллман вновь сократил отставание гостей, установив окончательный счёт — 2:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, «Нефтехимик» продлил серию побед до семи матчей.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Эксклюзив
Вратарь «Нефтехимика» Долганов рассказал о состоянии здоровья после травмы
