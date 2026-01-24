Скидки
Главная Хоккей Новости

Ак Барс – Сибирь, результат матча 24 января 2026 года, счет 2:3 Б, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» по буллитам проиграл «Сибири» в Казани
Комментарии

Сегодня, 24 января, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал новосибирскую «Сибирь». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Семёнов (Князев, Пустозёров) – 08:01 (5x5)     2:0 Кателевский (Бровкин, Дыняк) – 34:41 (5x5)     2:1 Ахияров (Климович, Косолапов) – 35:15 (5x5)     2:2 Косолапов (Аланов, Бек) – 36:23 (5x5)     2:3 Уилсон – 65:00    

На восьмой минуте нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов забросил первую шайбу. На 35-й минуте форвард Дмитрий Кателевский удвоил преимущество казанцев. На 36-й минуте защитник Тимур Ахияров сократил отставание «Сибири». На 37-й минуте нападающий новосибирцев Антон Косолапов сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались гости.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
