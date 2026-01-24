Минское «Динамо» дома разгромило «Шанхайских Драконов»

Сегодня, 24 января, в Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали хозяева со счётом 6:1.
На первой минуте нападающий «Динамо» Сэм Энас забил первый гол. На второй минуте форвард Даниил Сотишвили удвоил преимущество минчан. На 25-й минуте нападающий Ник Меркли сократил отставание «Шанхайских Драконов». На 29-й минуте защитник Тай Смит забросил третью шайбу в ворота китайского клуба. На 30-й минуте форвард Егор Бориков забил четвёртый гол хозяев. На 50-й минуте нападающий Станислав Галиев упрочил преимущество «Динамо». На 56-й минуте Галиев оформил дубль и установил окончательный счёт — 6:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
