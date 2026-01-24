Скидки
Динамо Мн – Шанхайские Драконы, результат матча 24 января 2026 года, счет 6:1, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» дома разгромило «Шанхайских Драконов»
Сегодня, 24 января, в Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали хозяева со счётом 6:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Энас (Пинчук, Лимож) – 00:23 (5x5)     2:0 Сотишвили (Хенкель, Лайл) – 01:20 (5x5)     2:1 Меркли (Райлли, Лабанк) – 24:07 (5x4)     3:1 Смит (Энас, Лимож) – 28:14 (5x4)     4:1 Бориков (Липский, Лайл) – 29:53 (5x5)     5:1 Галиев (Шипачёв, Стась) – 49:22 (5x4)     6:1 Галиев (Липский, Шипачёв) – 55:02 (5x4)    

На первой минуте нападающий «Динамо» Сэм Энас забил первый гол. На второй минуте форвард Даниил Сотишвили удвоил преимущество минчан. На 25-й минуте нападающий Ник Меркли сократил отставание «Шанхайских Драконов». На 29-й минуте защитник Тай Смит забросил третью шайбу в ворота китайского клуба. На 30-й минуте форвард Егор Бориков забил четвёртый гол хозяев. На 50-й минуте нападающий Станислав Галиев упрочил преимущество «Динамо». На 56-й минуте Галиев оформил дубль и установил окончательный счёт — 6:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
