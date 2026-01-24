Люзенков — о Бердине: тревожно, когда он выходит и выдумывает, стоишь на лавке и ёкаешь

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после победы над «Ак Барсом» (3:2 Б) высказался об игре голкипера новосибирского клуба Михаила Бердина.

«Мы планировали, что Михаил Бердин будет играть с «Ак Барсом», но у нас Антон Красоткин микротравму получил и решили, что Михаил две игры будет выходить подряд – и с «Металлургом», и с «Ак Барсом». Лишний раз говорить ничего не надо в таких случаях, только нагнетать, и так понятно, что он хочет сыграть против бывшей [команды].

Надо отметить, что и партнёры ему помогли сегодня. Такая получилась трудовая победа. Очень тревожно, конечно, когда он выходит из ворот и начинает выдумывать. Уже какую игру просим, чтобы общались ребята между собой, вратарь и защитник, кто поближе, кто здесь играет. Как без разговоров, без подсказок? Когда нет взаимопонимания.

Иногда это здорово выглядит, иногда стоишь и ёкаешь на лавке, но как-то переучивать, запрещать… Сейчас в целом тенденция уже такая, что вратари начинают атаки, это в целом в плюс, но надо просто понимать, в какие моменты это стоит делать, а когда – нет. А бывает, что просто эмоции перехлёстывают», – передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.