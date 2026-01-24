Скидки
Хоккей

Тренер «Сибири» Люзенков прокомментировал победу своей команды в Казани над «Ак Барсом»

Комментарии

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков оценил победу над «Ак Барсом» в серии буллитов со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Семёнов (Князев, Пустозёров) – 08:01 (5x5)     2:0 Кателевский (Бровкин, Дыняк) – 34:41 (5x5)     2:1 Ахияров (Климович, Косолапов) – 35:15 (5x5)     2:2 Косолапов (Аланов, Бек) – 36:23 (5x5)     2:3 Уилсон – 65:00    

«Предполагали, что будет тяжёлая игра. К тому же у нас выбыли два центральных нападающих по ходу встречи, приходилось корректировать тройки. Понятно, что просели, в целом инициативу, если брать первый и третий периоды, больше «Ак Барс» забирал, но во втором неплохо действовали, здорово, что отреагировали сразу и забили ответные голы.

Не смогли сыграть в большинстве, недостаточно агрессивно действовали, чтобы заработать удаление. В концовке терпели, в овертайме была обоюдоострая игра, а на буллитах мастерство нашего нападающего сказалось», – передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

