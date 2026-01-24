Скидки
Главная Хоккей Новости

Стало известно о состоянии здоровья игроков «Сибири» Абрамова и Аланова

Комментарии

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков рассказал о состоянии здоровья нападающего Михаила Абрамова и защитника Егора Аланова. Игроки получили повреждения в матче регулярного чемпионата с «Ак Барсом» (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Семёнов (Князев, Пустозёров) – 08:01 (5x5)     2:0 Кателевский (Бровкин, Дыняк) – 34:41 (5x5)     2:1 Ахияров (Климович, Косолапов) – 35:15 (5x5)     2:2 Косолапов (Аланов, Бек) – 36:23 (5x5)     2:3 Уилсон – 65:00    

«Михаил Абрамов? Со стороны мы переживали за спину, но всё нормально, просто ушиб, уже в следующей игре он будет. С Егором Алановым тоже всё нормально, проблем нет, всё отлично.

Тимур Ахияров? У него в прошлом году был накал, хорошо без накала в этот раз», – передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На данный момент «Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 45 очков в 50 встречах.

