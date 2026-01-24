Стало известно о состоянии здоровья игроков «Сибири» Абрамова и Аланова

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков рассказал о состоянии здоровья нападающего Михаила Абрамова и защитника Егора Аланова. Игроки получили повреждения в матче регулярного чемпионата с «Ак Барсом» (3:2 Б).

«Михаил Абрамов? Со стороны мы переживали за спину, но всё нормально, просто ушиб, уже в следующей игре он будет. С Егором Алановым тоже всё нормально, проблем нет, всё отлично.

Тимур Ахияров? У него в прошлом году был накал, хорошо без накала в этот раз», – передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На данный момент «Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 45 очков в 50 встречах.