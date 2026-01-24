Стало известно о состоянии здоровья игроков «Сибири» Абрамова и Аланова
Поделиться
Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков рассказал о состоянии здоровья нападающего Михаила Абрамова и защитника Егора Аланова. Игроки получили повреждения в матче регулярного чемпионата с «Ак Барсом» (3:2 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Семёнов (Князев, Пустозёров) – 08:01 (5x5) 2:0 Кателевский (Бровкин, Дыняк) – 34:41 (5x5) 2:1 Ахияров (Климович, Косолапов) – 35:15 (5x5) 2:2 Косолапов (Аланов, Бек) – 36:23 (5x5) 2:3 Уилсон – 65:00
«Михаил Абрамов? Со стороны мы переживали за спину, но всё нормально, просто ушиб, уже в следующей игре он будет. С Егором Алановым тоже всё нормально, проблем нет, всё отлично.
Тимур Ахияров? У него в прошлом году был накал, хорошо без накала в этот раз», – передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
На данный момент «Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 45 очков в 50 встречах.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 января 2026
-
20:43
-
20:36
-
20:26
-
20:06
-
19:58
-
19:54
-
19:36
-
19:32
-
19:28
-
19:17
-
19:16
-
18:38
-
18:12
-
17:52
-
17:28
-
17:09
-
16:50
-
16:44
-
16:32
-
16:20
-
16:11
-
15:50
-
15:50
-
15:34
-
15:20
-
15:06
-
14:50
-
14:35
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:50
-
13:34
-
13:20
-
13:05