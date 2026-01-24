Хоккеисты «Нефтехимика» и «Барыса» устроили две драки до старта второго периода

В матче регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Барысом» (3:2) состоялись две драки до стартового вбрасывания второго периода.

До возобновления игры в центральном круге сцепились нападающий нижнекамского клуба Никита Артамонов и форвард астанинской команды Макс Уиллман. Как только арбитры смогли разнять завалившихся на лёд игроков, в драку ввязались защитник «Нефтехимика» Илья Пастухов и нападающий «Барыса» Мэйсон Морелли.

По итогам этих эпизодов Артамонов и Уиллман получили по 2+2 минуты за грубость, а Пастухов и Морелли — по пять минут штрафа за драку.