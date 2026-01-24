Хоккеисты «Нефтехимика» и «Барыса» устроили две драки до старта второго периода
В матче регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Барысом» (3:2) состоялись две драки до стартового вбрасывания второго периода.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Барыс
Астана
1:0 Профака (Хоружев, Дергачёв) – 12:58 (5x4) 2:0 Белозёров – 41:31 2:1 Симонов (Уолш, Масси) – 51:37 (5x5) 3:1 Шафигуллин – 58:07 (en) 3:2 Уиллман – 59:36 (6x4)
До возобновления игры в центральном круге сцепились нападающий нижнекамского клуба Никита Артамонов и форвард астанинской команды Макс Уиллман. Как только арбитры смогли разнять завалившихся на лёд игроков, в драку ввязались защитник «Нефтехимика» Илья Пастухов и нападающий «Барыса» Мэйсон Морелли.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
По итогам этих эпизодов Артамонов и Уиллман получили по 2+2 минуты за грубость, а Пастухов и Морелли — по пять минут штрафа за драку.
