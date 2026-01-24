Главный тренер «Металлурга» Разин высказался о победе над «Амуром»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Амуром» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Плохое начало. Первый период давно так не играли. Второй, третий молодцы. Особенно второй, хоть и не забили, но понравился. Третий — хорошие атаки, атаки с ходу. Нас с победой.

— Немного расскажите о вашем эксперименте. Исхаков с Канцеровым и Силантьевым, Михайлис с Бараком и Толчинским, Ткачёв с молодыми Фёдоровым и Козловым. Что это было?

— Скажем так, наступили такие моменты, особенно после Дальнего Востока, когда видно апатию в глазах хоккеистов. Одно и то же, как в семейной жизни: наступает момент, когда быт заколебал, хочется чего-то нового, новых эмоций. Сегодня мы попытались дать эти новые эмоции, но они не сработали. Зато старые оказались лучше (смеётся). Вернулись к прежним связкам, игра пошла.

— Ну, дежурный вопрос по трансферам. Завтра последний день. За эти два дня что-то изменилось? Есть какие-то подвижки?

— Есть варианты: один мы уже откинули, второй — тоже. Остаётся ещё один, но там всё зависит от команды, у которой мы хотим видеть хоккеистов. По одному из вариантов, честно скажу, лучше спрашивать у Евгения Николаевича [Бирюкова] — как там всё обстоит, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».