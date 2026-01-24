Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Металлурга» Разин высказался о победе над «Амуром»

Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Амуром» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Джонсон (Яковлев, Михайлис) – 07:43 (5x5)     1:1 Лихачёв (Свечников, Рыков) – 19:47 (5x5)     2:1 Михайлис (Петунин, Хабаров) – 41:37 (5x5)     3:1 Канцеров (Ткачёв, Силантьев) – 43:50 (5x5)     4:1 Барак (Толчинский, Козлов) – 51:13 (5x5)     4:2 Грачёв (Соловьёв, Петьков) – 57:10 (5x5)    

— Плохое начало. Первый период давно так не играли. Второй, третий молодцы. Особенно второй, хоть и не забили, но понравился. Третий — хорошие атаки, атаки с ходу. Нас с победой.

— Немного расскажите о вашем эксперименте. Исхаков с Канцеровым и Силантьевым, Михайлис с Бараком и Толчинским, Ткачёв с молодыми Фёдоровым и Козловым. Что это было?
— Скажем так, наступили такие моменты, особенно после Дальнего Востока, когда видно апатию в глазах хоккеистов. Одно и то же, как в семейной жизни: наступает момент, когда быт заколебал, хочется чего-то нового, новых эмоций. Сегодня мы попытались дать эти новые эмоции, но они не сработали. Зато старые оказались лучше (смеётся). Вернулись к прежним связкам, игра пошла.

— Ну, дежурный вопрос по трансферам. Завтра последний день. За эти два дня что-то изменилось? Есть какие-то подвижки?
— Есть варианты: один мы уже откинули, второй — тоже. Остаётся ещё один, но там всё зависит от команды, у которой мы хотим видеть хоккеистов. По одному из вариантов, честно скажу, лучше спрашивать у Евгения Николаевича [Бирюкова] — как там всё обстоит, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости

