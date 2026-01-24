Скидки
Гатиятулин после домашнего поражения от «Сибири» высказался о перелётах на Дальний Восток

Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Сибири» (2:3 Б) после четырёх матчей на Дальнем Востоке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Семёнов (Князев, Пустозёров) – 08:01 (5x5)     2:0 Кателевский (Бровкин, Дыняк) – 34:41 (5x5)     2:1 Ахияров (Климович, Косолапов) – 35:15 (5x5)     2:2 Косолапов (Аланов, Бек) – 36:23 (5x5)     2:3 Уилсон – 65:00    

«Понимали, что не только дальневосточное турне нужно было правильно пройти по функциональной готовности, но и избежать последствий. Знаем календарь, поэтому готовились. На первое место выходило восстановление, здесь важно было понять, какую тренировку дать, как восстановить игроков. Было хорошее движение, мы много потратили сил, чтобы повести в две шайбы, но также мы легко потеряли преимущество.

После счёта 2:2 было много хороших отрезков, поэтому можно было не доводить матч до буллитов. Спасибо болельщикам за поддержку. Мне задавали вопрос перед игрой, для нас больше была интрига – избежать последствий выезда, ведь не так много времени на восстановление. По движению мы смотрелись хорошо», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

