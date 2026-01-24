Гатиятулин после домашнего поражения от «Сибири» высказался о перелётах на Дальний Восток

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Сибири» (2:3 Б) после четырёх матчей на Дальнем Востоке.
«Понимали, что не только дальневосточное турне нужно было правильно пройти по функциональной готовности, но и избежать последствий. Знаем календарь, поэтому готовились. На первое место выходило восстановление, здесь важно было понять, какую тренировку дать, как восстановить игроков. Было хорошее движение, мы много потратили сил, чтобы повести в две шайбы, но также мы легко потеряли преимущество.
После счёта 2:2 было много хороших отрезков, поэтому можно было не доводить матч до буллитов. Спасибо болельщикам за поддержку. Мне задавали вопрос перед игрой, для нас больше была интрига – избежать последствий выезда, ведь не так много времени на восстановление. По движению мы смотрелись хорошо», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
