Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов оценил победу над «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе над «Шанхайскими Драконами» (6:1).

— Хорошая игра в нашем исполнении, особенно хороший третий период. Не скажу, что игра была дерзкая и быстрая, потому что мы после выезда, но я доволен результатом. Сегодня сыграли тактически.

— Сегодня вы дали играть молодым.

— Коля у нас давно в команде, а Егор первую игру, он нас ждал здесь, только контракт подписал. Егору надо больше работать, хоть и слышали мы его фамилию на трибунах. Ситуация на льду была предсказуема, мы дали ему играть.

— Как дела в лазарете?

— Два защитника точно пока не вернутся в строй, по Вадиму [Морозу] дам информацию позже.

— Что скажете по усилению? Будет ещё кто-то?

— У нас точно кто-то появится в ближайшее время. Мы хотим скамейку подлиннее, быть может, появится даже двое. Тут вопрос к руководителям, не могу вам всё рассказать. Понимаю, что вы всё хотите знать, но у нас тоже есть стратегия. Карасик дремать не должен, мы постоянно начеку, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.