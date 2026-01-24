Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов оценил победу над «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе над «Шанхайскими Драконами» (6:1).
— Хорошая игра в нашем исполнении, особенно хороший третий период. Не скажу, что игра была дерзкая и быстрая, потому что мы после выезда, но я доволен результатом. Сегодня сыграли тактически.
— Сегодня вы дали играть молодым.
— Коля у нас давно в команде, а Егор первую игру, он нас ждал здесь, только контракт подписал. Егору надо больше работать, хоть и слышали мы его фамилию на трибунах. Ситуация на льду была предсказуема, мы дали ему играть.
— Как дела в лазарете?
— Два защитника точно пока не вернутся в строй, по Вадиму [Морозу] дам информацию позже.
— Что скажете по усилению? Будет ещё кто-то?
— У нас точно кто-то появится в ближайшее время. Мы хотим скамейку подлиннее, быть может, появится даже двое. Тут вопрос к руководителям, не могу вам всё рассказать. Понимаю, что вы всё хотите знать, но у нас тоже есть стратегия. Карасик дремать не должен, мы постоянно начеку, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
