Митч Лав высказался о поражении «Шанхайских Драконов» от минского «Динамо»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:6).

— Тяжёлая первая игра, сразу два броска — и два гола. У моей команды сразу поменялось настроение, ребята подсели, да и вообще очень уязвимы сейчас. Я сказал им после игры, что нам нужна поддержка друг друга, будем фокусироваться на этом.

Сегодня моя первая игра в КХЛ, мне пока всё нравится, кроме проигрыша. Я пока нахожусь в состоянии, когда начинаю снова заниматься любимым делом. Для меня это немного другой бренд хоккея, к нему привыкаю. Великолепная арена, крутые болельщики, но мне как тренеру соперника «Динамо» хотелось, чтобы было немного потише. Я не был на прошлой игре, всё ещё изучаю, что «драконы» могут, чего им не хватает. Сегодня мой первый день, смотрю, кто есть кто, смотрю, чем занят персонал, какая атмосфера в команде как таковая.

— Как поясните смену Тихомирова на Кареева после второй пропущенной шайбы?

— Никогда не виню вратаря, потому что до того как шайба дойдёт до голкипера, другие его сокомандники совершают ошибки. Я не принимал решение по смене вратарей, этим в команде занимается Куликов, — передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.