Главная Хоккей Новости

Митч Лав высказался о поражении «Шанхайских Драконов» от минского «Динамо»

Митч Лав высказался о поражении «Шанхайских Драконов» от минского «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Энас (Пинчук, Лимож) – 00:23 (5x5)     2:0 Сотишвили (Хенкель, Лайл) – 01:20 (5x5)     2:1 Меркли (Райлли, Лабанк) – 24:07 (5x4)     3:1 Смит (Энас, Лимож) – 28:14 (5x4)     4:1 Бориков (Липский, Лайл) – 29:53 (5x5)     5:1 Галиев (Шипачёв, Стась) – 49:22 (5x4)     6:1 Галиев (Липский, Шипачёв) – 55:02 (5x4)    

— Тяжёлая первая игра, сразу два броска — и два гола. У моей команды сразу поменялось настроение, ребята подсели, да и вообще очень уязвимы сейчас. Я сказал им после игры, что нам нужна поддержка друг друга, будем фокусироваться на этом.

Сегодня моя первая игра в КХЛ, мне пока всё нравится, кроме проигрыша. Я пока нахожусь в состоянии, когда начинаю снова заниматься любимым делом. Для меня это немного другой бренд хоккея, к нему привыкаю. Великолепная арена, крутые болельщики, но мне как тренеру соперника «Динамо» хотелось, чтобы было немного потише. Я не был на прошлой игре, всё ещё изучаю, что «драконы» могут, чего им не хватает. Сегодня мой первый день, смотрю, кто есть кто, смотрю, чем занят персонал, какая атмосфера в команде как таковая.

— Как поясните смену Тихомирова на Кареева после второй пропущенной шайбы?
— Никогда не виню вратаря, потому что до того как шайба дойдёт до голкипера, другие его сокомандники совершают ошибки. Я не принимал решение по смене вратарей, этим в команде занимается Куликов, — передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Минское «Динамо» дома разгромило «Шанхайских Драконов»
