Хоккей

«Вашингтон» продлил контракт с российским нападающим Тринеевым на два года

«Вашингтон» продлил контракт с российским нападающим Тринеевым на два года
«Вашингтон Кэпиталз» продлил контракт с российским нападающим Богданом Тринеевым, сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х. Новое соглашение с 23‑летним форвардом рассчитано на два года, общая сумма — $ 1,8 млн.

Отмечается, что первый год контракт Тринеева будет двусторонним (850 тыс. в НХЛ или 225 тыс. в АХЛ), второй — односторонним (950 тыс.).

В нынешнем сезоне Богдан провёл за «Кэпиталз» два матча, в которых не отметился результативными действиями. Нападающий был выбран «Вашингтоном» в четвёртом раунде под общим 117-м номером на драфте НХЛ 2020 года.

На данный момент столичный клуб занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 56 очками после 52 встреч.

