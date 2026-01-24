Гатиятулин рассказал о состоянии здоровья травмированных Фальковского, Яруллина и Лямкина

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков команды Степана Фальковского, Альберта Яруллина и Никиты Лямкина.

«Рассчитывали, что восстановление Степана Фальковского пройдёт быстрее, но ориентировочно он выбыл на три-четыре недели. Альберт Яруллин и Никита Лямкин начали тренироваться в общей группе, но не в полный контакт. Посмотрим их физическое состояние. Возможно, Никита появится в ближайшем матче, Альберт, наверное, позже.

У нас есть и параллельные задачи. Мы не знаем, сможем ли укрепиться или нет, но должны понимать, на кого можем рассчитывать. Появляются ребята из системы, задействуем их в бригадах большинства. Иванов прибавляет, отмечал его отношение и внимание. Он впитывает информацию в себя и не волнуется. Для молодых важна стабильность», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.