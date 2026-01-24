Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин рассказал о состоянии здоровья травмированных Фальковского, Яруллина и Лямкина

Гатиятулин рассказал о состоянии здоровья травмированных Фальковского, Яруллина и Лямкина
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков команды Степана Фальковского, Альберта Яруллина и Никиты Лямкина.

«Рассчитывали, что восстановление Степана Фальковского пройдёт быстрее, но ориентировочно он выбыл на три-четыре недели. Альберт Яруллин и Никита Лямкин начали тренироваться в общей группе, но не в полный контакт. Посмотрим их физическое состояние. Возможно, Никита появится в ближайшем матче, Альберт, наверное, позже.

У нас есть и параллельные задачи. Мы не знаем, сможем ли укрепиться или нет, но должны понимать, на кого можем рассчитывать. Появляются ребята из системы, задействуем их в бригадах большинства. Иванов прибавляет, отмечал его отношение и внимание. Он впитывает информацию в себя и не волнуется. Для молодых важна стабильность», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Гатиятулин после домашнего поражения от «Сибири» высказался о перелётах на Дальний Восток
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android