Гатиятулин — о Яшкине: никаких амбиций и конфликтов — только рабочие моменты

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о ситуации с нападающим Дмитрием Яшкиным. Форвард не играет с 17 января.

«Почему не было Дмитрия Яшкина? Всё идёт с точки зрения хоккея. Пониманию, почему задаётся этот вопрос. С моей стороны нет каких-то амбиций и конфликтов — только рабочие моменты. Принцип определения состава ранее был озвучен.

Нет смысла конкретизировать — нам нужно дождаться конца дедлайна и потом разговаривать. Команда формируется весной и летом, по ходу сезона мы смотрим функционал, доводим до руководства, обсуждаем, как можем укрепить команду. С Маратом Валиуллиным ежедневно общаемся. Эти вопросы решаются в офисе», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.