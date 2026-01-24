Гатиятулин — о выводе Денисенко из состава «Ак Барса»: в команде вирус опоздания, лечим

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил отсутствие в составе на матч с «Сибирью» (2:3 Б) нападающего Григория Денисенко.

«По Грише задали вопрос – да, у нас зимой разные вирусы. У нас в команде присутствует вирус опоздания, но есть лекарство — лечим», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард провёл 48 игр, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 11 результативными передачами при показателе полезности «-3».

На данный момент «Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 69 очков после 50 матчей.