Главная Хоккей Новости

Гатиятулин — о выводе Денисенко из состава «Ак Барса»: в команде вирус опоздания, лечим

Гатиятулин — о выводе Денисенко из состава «Ак Барса»: в команде вирус опоздания, лечим
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил отсутствие в составе на матч с «Сибирью» (2:3 Б) нападающего Григория Денисенко.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Семёнов (Князев, Пустозёров) – 08:01 (5x5)     2:0 Кателевский (Бровкин, Дыняк) – 34:41 (5x5)     2:1 Ахияров (Климович, Косолапов) – 35:15 (5x5)     2:2 Косолапов (Аланов, Бек) – 36:23 (5x5)     2:3 Уилсон – 65:00    

«По Грише задали вопрос – да, у нас зимой разные вирусы. У нас в команде присутствует вирус опоздания, но есть лекарство — лечим», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард провёл 48 игр, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 11 результативными передачами при показателе полезности «-3».

На данный момент «Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 69 очков после 50 матчей.

