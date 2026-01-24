17-летний защитник «Ак Барса» Иванов рассказал о доверии и поддержке тренерского штаба

17-летний защитник «Ак Барса» Александр Иванов прокомментировал поражение от «Сибири» (2:3 Б) и рассказал о доверии и поддержке тренерского штаба казанской команды.
«Сибирь» хорошо играла в обороне, ловила нас на контратаках. Мы где-то не забили свои моменты, им это дало уверенности. Тем не менее неплохая игра была от нас. Мой сольный проход? Тренерский штаб, конечно, всегда подсказывает, но в моменте была импровизация.
В эпизоде со второй заброшенной шайбой начали прессинговать в зоне, увидел, что защитнику ничего не оставалось, кроме как выкинуть шайбу по борту. Решил рискнуть, это оправдалось: дал Никите Дыняку, он Артуру Бровкину, тот бросил, Дмитрий Кателевский подставил, получился хороший гол.
Адаптация в КХЛ, наверное, пройдена ещё не на 100%, только седьмая игра для меня. Но с этим помогают, получаю только поддержку», – передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 24 января 2026
-
22:14
-
22:02
-
21:50
-
21:42
-
21:36
-
21:24
-
21:20
-
21:16
-
21:12
-
21:06
-
21:02
-
21:00
-
20:49
-
20:43
-
20:36
-
20:26
-
20:06
-
19:58
-
19:54
-
19:36
-
19:32
-
19:28
-
19:17
-
19:16
-
18:38
-
18:12
-
17:52
-
17:28
-
17:09
-
16:50
-
16:44
-
16:32
-
16:20
-
16:11
-
15:50