17-летний защитник «Ак Барса» Иванов рассказал о доверии и поддержке тренерского штаба

17-летний защитник «Ак Барса» Александр Иванов прокомментировал поражение от «Сибири» (2:3 Б) и рассказал о доверии и поддержке тренерского штаба казанской команды.

24 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Семёнов (Князев, Пустозёров) – 08:01 (5x5)     2:0 Кателевский (Бровкин, Дыняк) – 34:41 (5x5)     2:1 Ахияров (Климович, Косолапов) – 35:15 (5x5)     2:2 Косолапов (Аланов, Бек) – 36:23 (5x5)     2:3 Уилсон – 65:00    

«Сибирь» хорошо играла в обороне, ловила нас на контратаках. Мы где-то не забили свои моменты, им это дало уверенности. Тем не менее неплохая игра была от нас. Мой сольный проход? Тренерский штаб, конечно, всегда подсказывает, но в моменте была импровизация.

В эпизоде со второй заброшенной шайбой начали прессинговать в зоне, увидел, что защитнику ничего не оставалось, кроме как выкинуть шайбу по борту. Решил рискнуть, это оправдалось: дал Никите Дыняку, он Артуру Бровкину, тот бросил, Дмитрий Кателевский подставил, получился хороший гол.

Адаптация в КХЛ, наверное, пройдена ещё не на 100%, только седьмая игра для меня. Но с этим помогают, получаю только поддержку», – передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

