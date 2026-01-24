Защитник «Ак Барса» Карпухин — о Бердине: Михаил молодец, для него был принципиальный матч

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин после поражения от «Сибири» (2:3 Б) похвалил голкипера новосибирской команды Михаила Бердина, который ранее выступал за казанцев.

«Соперники молодцы, здорово сыграли. Нам надо действовать посолиднее. Ведём в счёте 2:0, надо действовать правильнее, нельзя пропускать дважды подряд. По игре много создали, но Михаил Бердин сегодня молодец, для него был принципиальный матч. «Сибирь» здорово сыграла, но мы должны были её обыгрывать.

По физике всё было нормально, бывало и хуже. Не идеальные кондиции, но неплохо себя чувствовали. Шестая игра через день, можно сказать, всего сутки прошли после выезда. Один выходной, тренируемся, дальше игра. Голов сегодня не хватило, как бы это банально ни звучало. После пропущенных шайб никаких мыслей не было лишних, ничего страшного. Пропустили и пропустили, это часть хоккея. Какого-то тильта не было, могли потом забирать игру.

Много создавали, надо было моменты эти реализовывать. Затягивает такая игра, когда много находимся в зоне атаки. Такой капкан происходит, когда долго владеешь преимуществом, соперник ловит на контратаке, забивает, начинаешь уже мучиться. Игра шла под нашу диктовку, но после одной контратаки полностью перевернулась. Нам просто надо было сыграть посолиднее, доминировали весь матч. Не обрезаться, не валиться», – передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.