Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил игру экс-вратаря команды Бердина

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от «Сибири» (2:3 Б) высказался об игре бывшего голкипера команды Михаила Бердина, ныне выступающего за новосибирский клуб.

«Мы знаем Мишу, как он играет против бывших команд. Мы этим пользовались. Но комментировать его игру нет смысла – у них есть свой тренер.

Какие-то моменты мы знаем, и не только о вратаре. Подбираем ключи, инструменты, за счёт чего можем оказывать давление на соперника, как заставлять его ошибаться.

Когда играют две команды, обе готовят план на игру, за счёт чего можно одержать победу. Мы разбираем соперника, ищем, чем можем воспользоваться – это стандартный разбор соперника.

Но в большей степени отталкиваемся от своей игры», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

