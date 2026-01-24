«Торпедо» обменяло защитника Хохлова на форварда «Сочи» Авершина

Хоккейные клубы «Торпедо» и «Сочи» произвели обмен, сообщает пресс-служба нижегородского клуба. В результате сделки двусторонний контракт с «Торпедо» подписал нападающий Данил Авершин. В обратном направлении отправился защитник Илья Хохлов.

В нынешнем сезоне 23-летний Авершин провёл 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями. 31-летний Хохлов записал на свой счёт 2 (1+1) очка в 14 играх.

На данный момент «Торпедо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции с 64 очками после 49 матчей. «Сочи» заработал 35 очков в 46 встречах и расположился на последнем, 11-м месте, на Западе.