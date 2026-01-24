Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» обменяло защитника Хохлова на форварда «Сочи» Авершина

«Торпедо» обменяло защитника Хохлова на форварда «Сочи» Авершина
Комментарии

Хоккейные клубы «Торпедо» и «Сочи» произвели обмен, сообщает пресс-служба нижегородского клуба. В результате сделки двусторонний контракт с «Торпедо» подписал нападающий Данил Авершин. В обратном направлении отправился защитник Илья Хохлов.

В нынешнем сезоне 23-летний Авершин провёл 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями. 31-летний Хохлов записал на свой счёт 2 (1+1) очка в 14 играх.

На данный момент «Торпедо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции с 64 очками после 49 матчей. «Сочи» заработал 35 очков в 46 встречах и расположился на последнем, 11-м месте, на Западе.

Материалы по теме
Эберт — в ЦСКА! А «Ак Барс» обменяет Яшкина? Дедлайн КХЛ, LIVE!
Live
Эберт — в ЦСКА! А «Ак Барс» обменяет Яшкина? Дедлайн КХЛ, LIVE!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android