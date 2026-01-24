Андриевский прокомментировал поражение «Амура» от «Металлурга»

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался о поражении от «Металлурга» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Неплохо начали игру, первый период получился хорошим, и начало второго тоже было ровным, пока не случилось наше удаление. Потом всё перевернулось: стали совершать неправильные действия, соперник грамотно воспользовался ситуацией во втором периоде, накладывал смены, почти всё время в нашей зоне проиграли. Я считаю, что в целом игру мы проиграли из-за концовки второго периода. В третьем периоде пропустили контратаки, к тому моменту всё было ясно», — приводит слова Андриевского сайт «Металлурга».