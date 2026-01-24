Андриевский прокомментировал поражение «Амура» от «Металлурга»
Поделиться
Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался о поражении от «Металлурга» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Джонсон (Яковлев, Михайлис) – 07:43 (5x5) 1:1 Лихачёв (Свечников, Рыков) – 19:47 (5x5) 2:1 Михайлис (Петунин, Хабаров) – 41:37 (5x5) 3:1 Канцеров (Ткачёв, Силантьев) – 43:50 (5x5) 4:1 Барак (Толчинский, Козлов) – 51:13 (5x5) 4:2 Грачёв (Соловьёв, Петьков) – 57:10 (5x5)
«Неплохо начали игру, первый период получился хорошим, и начало второго тоже было ровным, пока не случилось наше удаление. Потом всё перевернулось: стали совершать неправильные действия, соперник грамотно воспользовался ситуацией во втором периоде, накладывал смены, почти всё время в нашей зоне проиграли. Я считаю, что в целом игру мы проиграли из-за концовки второго периода. В третьем периоде пропустили контратаки, к тому моменту всё было ясно», — приводит слова Андриевского сайт «Металлурга».
Материалы по теме
Комментарии
- 24 января 2026
-
22:14
-
22:02
-
21:50
-
21:42
-
21:36
-
21:24
-
21:20
-
21:16
-
21:12
-
21:06
-
21:02
-
21:00
-
20:49
-
20:43
-
20:36
-
20:26
-
20:06
-
19:58
-
19:54
-
19:36
-
19:32
-
19:28
-
19:17
-
19:16
-
18:38
-
18:12
-
17:52
-
17:28
-
17:09
-
16:50
-
16:44
-
16:32
-
16:20
-
16:11
-
15:50