Андриевский прокомментировал поражение «Амура» от «Металлурга»
Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался о поражении от «Металлурга» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Джонсон (Яковлев, Михайлис) – 07:43 (5x5)     1:1 Лихачёв (Свечников, Рыков) – 19:47 (5x5)     2:1 Михайлис (Петунин, Хабаров) – 41:37 (5x5)     3:1 Канцеров (Ткачёв, Силантьев) – 43:50 (5x5)     4:1 Барак (Толчинский, Козлов) – 51:13 (5x5)     4:2 Грачёв (Соловьёв, Петьков) – 57:10 (5x5)    

«Неплохо начали игру, первый период получился хорошим, и начало второго тоже было ровным, пока не случилось наше удаление. Потом всё перевернулось: стали совершать неправильные действия, соперник грамотно воспользовался ситуацией во втором периоде, накладывал смены, почти всё время в нашей зоне проиграли. Я считаю, что в целом игру мы проиграли из-за концовки второго периода. В третьем периоде пропустили контратаки, к тому моменту всё было ясно», — приводит слова Андриевского сайт «Металлурга».

«Металлург» одержал победу над «Амуром», хабаровчане проиграли восьмой матч кряду
