Защитник «Металлурга» Паливко: от нас был плохой старт, много потерь

Защитник «Металлурга» Данила Паливко подвёл итоги матча с «Амуром» (4:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— От нас был плохой старт, плохой первый период. Много потерь, в первую очередь, было. Но здорово перестроились во втором, много моментов создали. Во втором не получилось их реализовать, но зато это сделали в третьем.

— В первом периоде у «Металлурга» было три меньшинства. Из-за этого была столь существенная разница по броскам?

— В первую очередь, конечно, от этого. Шесть из двадцати минут в меньшинстве. Илюхе [Набокову] пришлось поработать. Спасибо, он помог нам. Я думаю, что в первую очередь из-за этого, ну и плюс, опять же, повторюсь, многовато потерь было в первом периоде.

— Во втором периоде «Металлург» имел невероятное преимущество по игре в зоне «Амура», перевес по броскам: 20 — 1 и ноль голов. Соперник хорошо оборонялся?

— Да, в принципе, наверное, вратарь здорово играл. Мы не могли подобрать к нему ключи. При этом не скажу, что не было угрозы. Достаточно угрожали с разных позиций. Тот же гол Руслана [Исхакова], который не засчитали, там тоже два игрока боролись на пятаке. Поэтому просто где-то не могли переиграть вратаря.

— За первые два периода в створ ворот «Амура» хоккеисты «Металлурга» нанесли 29 бросков в створ и 15 из них сделали защитники. Только вы один атаковали в створ четырежды. Это произошло по ситуации или была конкретная установка защитникам бросать при малейшей возможности?

— Конкретной задачи не было. Мы играем в ту же игру, что и всегда. Нападающие нас снабжали шайбами, нам нужно было её доставлять. Хорошо, что получилось это сегодня. А так это нужно делать каждую игру.

— Следующий соперник — «Трактор». Как обыграть челябинцев в четвёртый раз в этом чемпионате?

— В первую очередь, мы отталкиваемся от своей игры при любом сопернике. Очень многое зависит от нас, как мы играем, выполняем тренерскую установку, как быстро мы принимаем решения, двигаем шайбу. Поэтому, в первую очередь, это наши правильные действия, наши желания и наши эмоции, — приводит слова Паливко пресс-служба «Металлурга».