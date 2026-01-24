Скидки
Главный тренер «Барыса» Кравец высказался о поражении от «Нефтехимика»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Барыс
Астана
1:0 Профака (Хоружев, Дергачёв) – 12:58 (5x4)     2:0 Белозёров – 41:31     2:1 Симонов (Уолш, Масси) – 51:37 (5x5)     3:1 Шафигуллин (Дергачёв) – 58:07 (en)     3:2 Уиллман – 59:36 (6x4)    

«В очередной раз такое обидное поражение. Хотя думаю, могли мы гораздо лучше результат сегодня показать. В принципе, когда допускаешь ошибки в большинстве такие, как мы допустили, естественно, очень сложно выиграть. Выходя на третий период, настраиваешься на хорошее движение, на борьбу, на именно действия, которые приведут к этому большинству. И это ребята всё сделали, заработали большинство, ну и дальше уже ответственность других, которым весь сезон доверяют. Это практически решило судьбу матча. Но всё равно команда не сдалась, продолжала бороться.

Третий период — 19-6 по броскам. Жалко, что попала шайба в поднятую ногу, потому что мы все заслуживали гола. Надо продолжать работать, искать позитив из этой поездки. К сожалению, она безочковая. Но можно сказать так, что сегодня наконец-то два гола забили. Для ребят, для их уверенности, думаю, это важно. Если вложить душу и сердце, голы всегда приходят.

Почему не удавалось забрасывать почти три матча? Считаю, это всё-таки уровень мастерства. Потому что валить всё на удачу… Значит, недостаточно на тренировках, хотя мы на это обращаем внимание, наши хоккеисты уделяют внимание вот этому броску, куда он идёт. В стекло очень часто бросаем. Нужно на тренировке выполнять правильно эти моменты, стараться забивать всегда, на тренировке и в игре. Тогда в матче будет легче, придёт определённый навык. У некоторых это просто недостаток опыта, как у Симонова, Логвина, Ляпунова. С количеством игр, думаю, будет у них лучше. Вот сегодня Симонов забил опять гол, очень хорошим кистевым броском. У одних опыт, другим нужно трезво относиться к своему мастерству: понимать, что ты можешь, не можешь, над чем надо работать. Научить забивать невозможно», — приводит слова Кравца пресс-служба «Барыса».

