Форвард минского «Динамо» Энас: для нас было важно сегодня вернуться на победную тропу

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас после победы над «Шанхайскими Драконами» (6:1) высказался о своём рекорде по очкам за одну регулярку в истории белорусского клуба. Форвард отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

«Хороший старт. Удалось забросить две шайбы в начале первой двадцатиминутки. Мы хорошо начали, проанализировав игру с «Локомотивом». Это стало ключевым моментом поединка. Для нас было важно сегодня вернуться на победную тропу.

Не знал о рекорде до тех пор, пока не увидел пост в социальных сетях клуба, что я близок к этому. Но это не то, на чём нужно фокусироваться сейчас, потому что когда обращаешь внимание на такие вещи, начинаешь упускать важные моменты в игре. Поэтому мы концентрируемся только на победе и на том, чтобы играть так же хорошо нашим звеном и в большинстве. Сегодня мы показали хороший хоккей», — приводит слова Энаса пресс-служба «Динамо».