Форвард минского «Динамо» Энас: для нас было важно сегодня вернуться на победную тропу

Форвард минского «Динамо» Энас: для нас было важно сегодня вернуться на победную тропу
Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас после победы над «Шанхайскими Драконами» (6:1) высказался о своём рекорде по очкам за одну регулярку в истории белорусского клуба. Форвард отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Энас (Пинчук, Лимож) – 00:23 (5x5)     2:0 Сотишвили (Хенкель, Лайл) – 01:20 (5x5)     2:1 Меркли (Райлли, Лабанк) – 24:07 (5x4)     3:1 Смит (Энас, Лимож) – 28:14 (5x4)     4:1 Бориков (Липский, Лайл) – 29:53 (5x5)     5:1 Галиев (Шипачёв, Стась) – 49:22 (5x4)     6:1 Галиев (Липский, Шипачёв) – 55:02 (5x4)    

«Хороший старт. Удалось забросить две шайбы в начале первой двадцатиминутки. Мы хорошо начали, проанализировав игру с «Локомотивом». Это стало ключевым моментом поединка. Для нас было важно сегодня вернуться на победную тропу.

Не знал о рекорде до тех пор, пока не увидел пост в социальных сетях клуба, что я близок к этому. Но это не то, на чём нужно фокусироваться сейчас, потому что когда обращаешь внимание на такие вещи, начинаешь упускать важные моменты в игре. Поэтому мы концентрируемся только на победе и на том, чтобы играть так же хорошо нашим звеном и в большинстве. Сегодня мы показали хороший хоккей», — приводит слова Энаса пресс-служба «Динамо».

