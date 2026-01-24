Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Салавата» Козлов: тяжёлый матч, не при самой лучшей игре взяли два очка

Главный тренер «Салавата» Козлов: тяжёлый матч, не при самой лучшей игре взяли два очка
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе над «Сочи» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родевальд (Кулик, Ремпал) – 27:52 (5x3)     0:2 Ремпал – 58:27 (en)     1:2 Сероух (Биттен, Боден) – 58:44 (5x5)    

– Тяжёлый матч получился сегодня. Соперник хорошо играл. Не при самой лучшей игре мы взяли два очка, тем более в прошлом матче тут мы проиграли. Очень важно и полезно сегодня выиграть. Было видно, что парни после небольшой паузы немного выпали из игрового тонуса, но самоотверженно сыграли в обороне и проделали большой объём работы.

– Обсуждали возможность пересобрать тройки на фоне двух поражений?
– Были такие мысли. Мы и Артёма Пименова посмотрели сегодня с другими партнёрами, Даню Алалыкина в центре попробовали. Когда все более-менее здоровы, это даёт возможность попробовать новые сочетания.

– Как пришли к тому, чтобы попробовать Алалыкина в центре?
– Сейчас проанализируем матч, посмотрим видео. У нас один день на подготовку к следующему матчу, будем заводить свежих ребят.

– Моментов было больше, чем забили, но в конце стали заметно меньше владеть шайбой.
– Мы в конце больше играли на результат, старались минимизировать ошибки в своей зоне и сыграли от обороны.

– Что можете сказать о результативной серии Шелдона Ремпала? 14 матчей с набранными очками.
– Он неплохо делает свою работу, но не хочется его хвалить, чтобы не сглазить. Наоборот, хочется его простимулировать, чтобы он продолжал набирать очки.

– Дин Стюарт поехал в поездку, но сегодня не сыграл. Когда он выйдет на лёд?
– Как только он будет готов, так будет играть, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Материалы по теме
Видео
«Салават Юлаев» с минимальным преимуществом победил «Сочи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android