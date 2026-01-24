Главный тренер «Салавата» Козлов: тяжёлый матч, не при самой лучшей игре взяли два очка

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе над «Сочи» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
– Тяжёлый матч получился сегодня. Соперник хорошо играл. Не при самой лучшей игре мы взяли два очка, тем более в прошлом матче тут мы проиграли. Очень важно и полезно сегодня выиграть. Было видно, что парни после небольшой паузы немного выпали из игрового тонуса, но самоотверженно сыграли в обороне и проделали большой объём работы.
– Обсуждали возможность пересобрать тройки на фоне двух поражений?
– Были такие мысли. Мы и Артёма Пименова посмотрели сегодня с другими партнёрами, Даню Алалыкина в центре попробовали. Когда все более-менее здоровы, это даёт возможность попробовать новые сочетания.
– Как пришли к тому, чтобы попробовать Алалыкина в центре?
– Сейчас проанализируем матч, посмотрим видео. У нас один день на подготовку к следующему матчу, будем заводить свежих ребят.
– Моментов было больше, чем забили, но в конце стали заметно меньше владеть шайбой.
– Мы в конце больше играли на результат, старались минимизировать ошибки в своей зоне и сыграли от обороны.
– Что можете сказать о результативной серии Шелдона Ремпала? 14 матчей с набранными очками.
– Он неплохо делает свою работу, но не хочется его хвалить, чтобы не сглазить. Наоборот, хочется его простимулировать, чтобы он продолжал набирать очки.
– Дин Стюарт поехал в поездку, но сегодня не сыграл. Когда он выйдет на лёд?
– Как только он будет готов, так будет играть, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».