«На самом деле нам было непросто». Главный тренер «Торпедо» Исаков — о 6:0 со СКА

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков заявил, что не считает разгромную победу со счётом 6:0 над СКА простой.

«Сегодня хороший заряд получили от трибун. Болельщики сильно гнали нас вперёд, и парни были максимально сконцентрированы. Хорошая игра и хорошая победа. Не скажу, что всё сложилось просто для нас. Были моменты, когда мы получили четыре минуты штрафа или когда в большинстве получили удаление. Много опасных контратак со стороны СКА было. Наши ошибки давали шансы сопернику.

По счёту кажется, что игра легко сложилась, но на самом деле нам было непросто. Сейчас нам точно не нужны искусственные проблемы, чтобы удержать команду от головокружения от успехов. После новогодних праздников мы испытали определённые неприятные ситуации по игре. Сейчас налаживаем их и стараемся делать игру лучше. В конце игры почувствовал, что игроков начинают захлёстывать эмоции. И чтобы эмоции остались под контролем, приняли решение потасовать звенья», — приводит слова Исакова сайт КХЛ.