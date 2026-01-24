Ларионов — о поражении от «Торпедо»: самое большое разочарование в моей тренерской карьере

Главный тренер СКА Игорь Ларионов назвал разгромное поражение от «Торпедо» (0:6) самым большим разочарованием в тренерской карьере.

«Самое большое разочарование в моей тренерской карьере, помимо одного матча, про который не хочу говорить. Сегодня было явное преимущество одной из команд. Нам приходится извиниться за нашу игру и за наше равнодушие, которое было сегодня. Меня разочаровал самый первый отрезок, когда мы пропустили выход один на один. Это показало наш фокус команды на игру.

По ходу матча делали изменения. К сожалению, все наши усилия не привели к результату. Это не тот уровень хоккея, который мы хотели видеть у команды. В первом периоде Егор Гурзанов не был в своей тарелке, как и ещё несколько ребят. Нужно было предпринимать меры, поэтому приняли решение, что Лайпсик будет играть двойные смены, чтобы добавить мобильности. Предупреждали ещё перед матчем с «Сочи», что впереди серия игр с соперниками по конференции. У нас по-прежнему есть шанс подняться выше. Но, когда ты теряешь центральных нападающих, это играет колоссальную роль в плане организации игры. Такие вещи больно сказываются на команде», — приводит слова Ларионова сайт КХЛ.