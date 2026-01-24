Скидки
Защитник «Салавата Юлаева» Кулик высказался о победе над «Сочи»

Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Кулик прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родевальд (Кулик, Ремпал) – 27:52 (5x3)     0:2 Ремпал – 58:27 (en)     1:2 Сероух (Биттен, Боден) – 58:44 (5x5)    

– Непростая игра, в прошлый раз здесь тоже не всё получилось. Надо отдать должное сопернику, хорошо играли. У нас были временами небольшие провалы, но с божьей помощью удалось выиграть.

– Часто в Сочи непросто. В чём ключевая причина?
– Сложно сказать, в чём причина. Иногда бывает, что в одном месте не получается. Хорошо, что выиграли, Семён Вязовой как всегда молодец.

– Немного Семёну не хватило до «сухаря». Насколько это обидно?
– Думаю, очень обидно, пропустить на последних минутах. Но ничего, это игра, Семён психологически очень стойкий парень, у него всё в порядке.

– Что стало ключевым фактором сегодня в победе?
– Наверное, хорошо сыграли в большинстве, забили, Джек Родевальд хорошо попал. В меньшинстве, где надо, тоже выстояли, — приводит слова Кулика пресс-служба «Салавата Юлаева».

Новости. Хоккей
