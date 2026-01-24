Скидки
Главная Хоккей Новости

Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Сэйбрз, результат матча 24 января 2026 года, счет 0:5, НХЛ 2025/2026

«Баффало» обыграл «Айлендерс», забросив пять безответных шайб
Сегодня, 24 января, в Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Баффало Сэйбрз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена», одержали гости со счётом 5:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Цукер (Куинн, Маклауд) – 20:33     0:2 Томпсон (Бенсон, Самуэльссон) – 39:47     0:3 Цукер (Маклауд) – 40:25     0:4 Далин (Кребс) – 54:02     0:5 Так (Самуэльссон, Кесселринг) – 54:38    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейсон Цукер (дважды), Тейдж Томпсон, Расмус Далин и Алекс Так.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин остался в запасе, нападающий Максим Шабанов не набрал очков в этом матче, а защитник Александр Романов и голкипер Семён Варламов пропустили игру из-за травм.

В следующем матче «островитяне» сыграют на выезде с «Филадельфией Флайерз» в ночь на 27 января, а «Баффало» в гостях встретится с «Торонто Мэйпл Лифс» в ночь на 28 января.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
