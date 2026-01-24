«Баффало» обыграл «Айлендерс», забросив пять безответных шайб

Сегодня, 24 января, в Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Баффало Сэйбрз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена», одержали гости со счётом 5:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейсон Цукер (дважды), Тейдж Томпсон, Расмус Далин и Алекс Так.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин остался в запасе, нападающий Максим Шабанов не набрал очков в этом матче, а защитник Александр Романов и голкипер Семён Варламов пропустили игру из-за травм.

В следующем матче «островитяне» сыграют на выезде с «Филадельфией Флайерз» в ночь на 27 января, а «Баффало» в гостях встретится с «Торонто Мэйпл Лифс» в ночь на 28 января.