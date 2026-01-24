«Баффало» обыграл «Айлендерс», забросив пять безответных шайб
Сегодня, 24 января, в Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Баффало Сэйбрз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена», одержали гости со счётом 5:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Цукер (Куинн, Маклауд) – 20:33 0:2 Томпсон (Бенсон, Самуэльссон) – 39:47 0:3 Цукер (Маклауд) – 40:25 0:4 Далин (Кребс) – 54:02 0:5 Так (Самуэльссон, Кесселринг) – 54:38
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейсон Цукер (дважды), Тейдж Томпсон, Расмус Далин и Алекс Так.
Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин остался в запасе, нападающий Максим Шабанов не набрал очков в этом матче, а защитник Александр Романов и голкипер Семён Варламов пропустили игру из-за травм.
В следующем матче «островитяне» сыграют на выезде с «Филадельфией Флайерз» в ночь на 27 января, а «Баффало» в гостях встретится с «Торонто Мэйпл Лифс» в ночь на 28 января.
