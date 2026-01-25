Сергачёв помог «Юте» обыграть «Нэшвилл», сделав ассистентский хет-трик

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нэшвилл Предаторз» и «Юта Мамонт». Команды играли на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США). «Юта Мамонт» одержала победу со счётом 5:2 (0:1, 3:1, 2:0).

В составе хозяев отличились Стивен Стэмкос и Джонатан Маршессо. За «Юту» шайбы забросили Клейтон Келлер, Майкл Карконе, Кайлер Ямамото, Барретт Хэйтон и Джон-Джейсон Петерка. На счету российского нападающего гостей Михаила Сергачёва три результативные передачи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Нэшвилл Предаторз» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 52 очка за 51 матч. «Юта Мамонт» располагается на пятой строчке, заработав 58 очков за 51 игру.