Результаты матчей КХЛ на 24 января 2026 года

Сегодня, 24 января, состоялись семь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 24 января 2026 года:

«Трактор» – «Адмирал» — 3:1;

«Металлург» Мг – «Амур» — 4:2;

«Нефтехимик» – «Барыс» — 3:2;

ХК «Сочи» – «Салават Юлаев» — 1:2;

«Торпедо» – СКА — 6:0;

«Ак Барс» – «Сибирь» — 2:3 Б;

«Динамо» Мн – «Шанхайские Драконы» — 6:1.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 66 очками после 49 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 78 очков после 48 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.