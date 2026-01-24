Сегодня, 24 января, состоялись семь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.
Результаты матчей КХЛ на 24 января 2026 года:
«Трактор» – «Адмирал» — 3:1;
«Металлург» Мг – «Амур» — 4:2;
«Нефтехимик» – «Барыс» — 3:2;
ХК «Сочи» – «Салават Юлаев» — 1:2;
«Торпедо» – СКА — 6:0;
«Ак Барс» – «Сибирь» — 2:3 Б;
«Динамо» Мн – «Шанхайские Драконы» — 6:1.
Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 66 очками после 49 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 78 очков после 48 игр.
Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.