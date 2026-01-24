Результаты матчей ВХЛ на 24 января 2026 года

Сегодня, 24 января, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 24 января 2026 года:

«Южный Урал» – «Ростов» — 3:2;

«Магнитка» – ХК «Тамбов» — 2:0;

«Кристалл» – «Динамо» СПб — 3:6;

«Барс» – АКМ — 3:1;

«Торос» – ХК «Норильск» — 5:2;

«Нефтяник» – «Челны» — 4:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 78 очков в 46 матчах. Второе место занимает «Югра» с 74 очками после 46 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (65 очков в 43 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.