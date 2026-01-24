Результаты матчей МХЛ на 24 января 2026 года

Сегодня, 24 января, состоялись пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 24 января 2026 года:

«Тюменский Легион» – «Спутник» — 1:2 ОТ;

«Красная Армия» – «Динамо-Шинник» — 1:5;

МХК «Спартак MAX» – «Сахалинские Акулы» — 1:2 Б;

«Локо-76» – «Ирбис» — 2:1 ОТ;

«АКМ Новомосковск» – «Чайка» — 6:5 Б.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 71 очком после 40 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 65 очков после 42 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.