«Не самое умное решение». Форвард Вашингтона – о своём дисциплинарном штрафе

«Не самое умное решение». Форвард Вашингтона – о своём дисциплинарном штрафе
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о своём дисциплинарном штрафе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Фрост (Зари) – 06:09 (pp)     1:1 Лапьер (Карлсон, Фехервари) – 26:33     1:2 Протас (Уилсон, Сурдиф) – 47:35     1:3 Овечкин (Строум, Фехервари) – 59:07    

«Да, меня пару раз рубанули клюшкой со скамейк. Так что, наверное… Может, ребята вспомнили прошлогодние шалости. Это, наверное, та самая «игра в игре». Знаете, когда игроки подкалывают друг друга, немного дурачатся, но при этом проявляют соревновательный дух и эмоции. Именно поэтому хоккей — лучший вид спорта в мире.

На самом деле я просто поддевал одного игрока. Я выходил… Уигар что-то говорил мне, я ответил ему тем же. А потом судья, видимо, решил выписать мне «десятку». Я весь вечер был, скажем так, в гуще событий. И, думаю, арбитру в какой-то момент это просто надоело, и он отправил меня в раздевалку. Очевидно, не самое умное решение с моей стороны в той ситуации. Но я не думал, что за это дадут 10 минут. Впрочем, ребята отлично довели матч до победы», — приводит слова Уилсона Russian Machine Never Breaks.

В нынешнем сезоне Уилсон принял участие в 43 матчах, в которых записал в свой актив 22 и 22 результативные передачи.

