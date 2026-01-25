«Не самое умное решение». Форвард Вашингтона – о своём дисциплинарном штрафе

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о своём дисциплинарном штрафе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».
«Да, меня пару раз рубанули клюшкой со скамейк. Так что, наверное… Может, ребята вспомнили прошлогодние шалости. Это, наверное, та самая «игра в игре». Знаете, когда игроки подкалывают друг друга, немного дурачатся, но при этом проявляют соревновательный дух и эмоции. Именно поэтому хоккей — лучший вид спорта в мире.
На самом деле я просто поддевал одного игрока. Я выходил… Уигар что-то говорил мне, я ответил ему тем же. А потом судья, видимо, решил выписать мне «десятку». Я весь вечер был, скажем так, в гуще событий. И, думаю, арбитру в какой-то момент это просто надоело, и он отправил меня в раздевалку. Очевидно, не самое умное решение с моей стороны в той ситуации. Но я не думал, что за это дадут 10 минут. Впрочем, ребята отлично довели матч до победы», — приводит слова Уилсона Russian Machine Never Breaks.
В нынешнем сезоне Уилсон принял участие в 43 матчах, в которых записал в свой актив 22 и 22 результативные передачи.
- 25 января 2026
-
01:49
-
01:38
-
00:16
- 24 января 2026
-
23:54
-
23:48
-
23:42
-
23:37
-
23:18
-
23:04
-
23:00
-
22:54
-
22:40
-
22:30
-
22:20
-
22:14
-
22:02
-
21:50
-
21:42
-
21:36
-
21:24
-
21:20
-
21:16
-
21:12
-
21:06
-
21:02
-
21:00
-
20:49
-
20:43
-
20:36
-
20:26
-
20:06
-
19:58
-
19:54
-
19:36
-
19:32