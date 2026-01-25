«Каролина» и «Баффало» объявили об обмене с участием российского форварда

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Эрик Тулски сообщил на официальном сайте клубе, что «ураганы» обменяли своего защитника Гэвина Бэйрютера на российского нападающего Виктора Неучева у «Баффало Сэйбрз».

Отмечается, что после перехода Неучева направили в АХЛ — в фарм‑клуб «Каролины» «Чикаго Вулвс».

22‑летний россиянин в текущем сезоне набрал 16 (6+10) очков в 34 матчах АХЛ за «Рочестер Американс» (фарм «Баффало Сэйбрз»). В общей сложности в лиге на его счету 130 игр и 66 (24+42) очков. В НХЛ форвард ещё не дебютировал, однако успел поиграть за первую команду в предсезонных матчах, где забросил одну шайбу и отметился ассистом. Ранее Неучев выступал в Фонбет КХЛ за «Автомобилист».

Сколько платят хоккеистам НХЛ: