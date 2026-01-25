Тренер «Эдмонтона»: не могу представить, через что Драйзайтль прошёл за полторы недели

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох высказался о возвращении нападающего Леона Драйзайтля, который ранее покидал команду из-за болезни родственника в Германии.

«Я даже не могу представить, через что Леон прошёл за последние полторы недели. Очевидно, что возвращение Леона в наш состав — это огромная поддержка, будь то игра 5 на 5 или в большинстве», — приводит слова Ноблоха официальный сайт НХЛ.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету 30-летнего Драйзайтля 67 (25+42) очков в 4 матчах. Он выступает за «Эдмонтон» всю свою карьеру в НХЛ. В последних двух сезонах немец вместе с «нефтяниками» доходил до финала Кубка Стэнли, в котором оба раза его команда уступила в серии «Флориде Пантерз».