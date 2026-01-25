Скидки
Хоккей

«Юта» в матче, где Сергачёв оформил хет-трик из ассистов, установила новый клубный рекорд

«Юта» в матче, где Сергачёв оформил хет-трик из ассистов, установила новый клубный рекорд
Комментарии

Защитник клуба «Юта Мамонт» Михаил Сергачёв оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (5:2) и помог клубу установить новый клубный рекорд по серии с набранными очками в лиге.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 21:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Стэмкос (Йози) – 03:43 (pp)     1:1 Келлер (Сергачёв, Дурзи) – 23:00     1:2 Карконе (Ямамото) – 25:13     1:3 Ямамото (Сергачёв, Дурзи) – 28:10     2:3 Маршессо (Шей) – 36:39     2:4 Хэйтон (Гюнтер, Сергачёв) – 51:02 (pp)     2:5 Петерка (Гюнтер, Хэйтон) – 58:28    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, «мамонты» продлили свою серию с набранными очками до девяти игр, что является лучшим результатом в истории молодого клуба. За это время команда выиграла восемь встреч и один раз потерпела поражение в овертайме матча с «Коламбус Блю Джекетс» (2:3 ОТ).

Кроме того, «Юта» продлила победную серию в НХЛ до пяти матчей. Это второй по длительности результат в текущем сезоне — он же второй в истории «Юты». Лучшая серия у клуба была в период с 16 по 27 октября — семь встреч.

Видео
Сергачёв помог «Юте» обыграть «Нэшвилл», сделав ассистентский хет-трик

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
