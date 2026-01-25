«Юта» в матче, где Сергачёв оформил хет-трик из ассистов, установила новый клубный рекорд

Защитник клуба «Юта Мамонт» Михаил Сергачёв оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (5:2) и помог клубу установить новый клубный рекорд по серии с набранными очками в лиге.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, «мамонты» продлили свою серию с набранными очками до девяти игр, что является лучшим результатом в истории молодого клуба. За это время команда выиграла восемь встреч и один раз потерпела поражение в овертайме матча с «Коламбус Блю Джекетс» (2:3 ОТ).
Кроме того, «Юта» продлила победную серию в НХЛ до пяти матчей. Это второй по длительности результат в текущем сезоне — он же второй в истории «Юты». Лучшая серия у клуба была в период с 16 по 27 октября — семь встреч.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
