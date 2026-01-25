«Все буквально сходили с ума». Тренер «Вашингтона» — о первом голе Лапьера в сезоне НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о голе Хендрикса Лапьера в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (3:1).

«На скамейке все буквально сходили с ума. На самом деле, к концу эпизода я даже услышал, как несколько ребят говорили: «Так, спокойно. Успокойтесь».

Лэппи работает невероятно усердно, ему действительно не всё равно, и он отличный партнёр по команде. Каждый в раздевалке переживает за него и делает всё возможное, чтобы помочь ему быть успешным на льду. И когда сегодня это наконец сработало, когда он забил гол, ребята на скамейке были в полном восторге», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.

Лапьер забил первый гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету шесть передач в 49 матчах.