Только один хоккеист раньше Кучерова достиг отметки в 50 ассистов в текущем сезоне НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативным пасом, который стал для него 50-м в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Россиянин оформил голевой пас в гостевой встрече с «Коламбус Блю Джекетс», которая проходит в эти минуты на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе. На момент написания новости идёт первый период. Счёт ничейный — 2:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
2-й период
5 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Силлинджер (Койл) – 05:47     1:1 Гюнцель – 07:48     2:1 Марчмент (Гудбрансон) – 08:37     2:2 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 10:01 (pp)     3:2 Фантилли (Марченко, Марчмент) – 18:33     4:2 Воронков (Хайнен, Замула) – 19:47     4:3 Кучеров (Хагель, Чирелли) – 23:29     4:4 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 24:58     5:4 Марчмент – 29:05    

Отметим, 32-летний Кучеров стал только вторым игроком в сезоне-2025/2026, кому удалось достичь отметки в 50 результативных передач в НХЛ. Первым стал канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. На его счету 55 асистов в 52 играх. При этом, россиянину, чтобы установить данную статистику, потребовалось меньше матчей — 46. Следующим оформить 50 ассистов может канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Сейчас у него 49 голевых пасов в 49 играх.

Кроме 50 передач в активе лидера «молний» 25 голов в нынешнем сезоне.

