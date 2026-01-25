Только один хоккеист раньше Кучерова достиг отметки в 50 ассистов в текущем сезоне НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативным пасом, который стал для него 50-м в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Россиянин оформил голевой пас в гостевой встрече с «Коламбус Блю Джекетс», которая проходит в эти минуты на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе. На момент написания новости идёт первый период. Счёт ничейный — 2:2.

Отметим, 32-летний Кучеров стал только вторым игроком в сезоне-2025/2026, кому удалось достичь отметки в 50 результативных передач в НХЛ. Первым стал канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. На его счету 55 асистов в 52 играх. При этом, россиянину, чтобы установить данную статистику, потребовалось меньше матчей — 46. Следующим оформить 50 ассистов может канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Сейчас у него 49 голевых пасов в 49 играх.

Кроме 50 передач в активе лидера «молний» 25 голов в нынешнем сезоне.

