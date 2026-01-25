Только один хоккеист раньше Кучерова достиг отметки в 50 ассистов в текущем сезоне НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативным пасом, который стал для него 50-м в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Россиянин оформил голевой пас в гостевой встрече с «Коламбус Блю Джекетс», которая проходит в эти минуты на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе. На момент написания новости идёт первый период. Счёт ничейный — 2:2.
Отметим, 32-летний Кучеров стал только вторым игроком в сезоне-2025/2026, кому удалось достичь отметки в 50 результативных передач в НХЛ. Первым стал канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. На его счету 55 асистов в 52 играх. При этом, россиянину, чтобы установить данную статистику, потребовалось меньше матчей — 46. Следующим оформить 50 ассистов может канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Сейчас у него 49 голевых пасов в 49 играх.
Кроме 50 передач в активе лидера «молний» 25 голов в нынешнем сезоне.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
- 25 января 2026
-
04:03
-
03:50
-
03:46
-
03:32
-
03:27
-
03:08
-
01:49
-
01:38
-
00:16
- 24 января 2026
-
23:54
-
23:48
-
23:42
-
23:37
-
23:18
-
23:04
-
23:00
-
22:54
-
22:40
-
22:30
-
22:20
-
22:14
-
22:02
-
21:50
-
21:42
-
21:36
-
21:24
-
21:20
-
21:16
-
21:12
-
21:06
-
21:02
-
21:00
-
20:49
-
20:43
-
20:36