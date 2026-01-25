Никита Кучеров установил новый рекорд «Тампы»
В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
2-й период
5 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Силлинджер (Койл) – 05:47 1:1 Гюнцель – 07:48 2:1 Марчмент (Гудбрансон) – 08:37 2:2 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 10:01 (pp) 3:2 Фантилли (Марченко, Марчмент) – 18:33 4:2 Воронков (Хайнен, Замула) – 19:47 4:3 Кучеров (Хагель, Чирелли) – 23:29 4:4 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 24:58 5:4 Марчмент – 29:05
На момент написания новости идёт первый период. Счёт 3:2 в пользу хозяев. В составе «Тампы» результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Таким образом, россиянин оформил свой седьмой в карьере сезон с 50 передачами и превзошёл Мартена Сан-Луи (6), став рекордсменом клуба по этому показателю.
В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 46 матчах, в которых записал в свой актив 25 голов и 50 результативных передач.
