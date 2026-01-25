Никита Кучеров установил новый рекорд «Тампы»

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 3:2 в пользу хозяев. В составе «Тампы» результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Таким образом, россиянин оформил свой седьмой в карьере сезон с 50 передачами и превзошёл Мартена Сан-Луи (6), став рекордсменом клуба по этому показателю.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 46 матчах, в которых записал в свой актив 25 голов и 50 результативных передач.