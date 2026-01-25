Скидки
32-летний Кучеров первым из россиян набрал 75 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отличился результативной передачей, которая стала для него 50-й в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Россиянин оформил голевой пас в гостевой встрече с «Коламбус Блю Джекетс», которая проходит в эти минуты на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
2-й период
5 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Силлинджер (Койл) – 05:47     1:1 Гюнцель – 07:48     2:1 Марчмент (Гудбрансон) – 08:37     2:2 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 10:01 (pp)     3:2 Фантилли (Марченко, Марчмент) – 18:33     4:2 Воронков (Хайнен, Замула) – 19:47     4:3 Кучеров (Хагель, Чирелли) – 23:29     4:4 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 24:58     5:4 Марчмент – 29:05    

Отметим, что всего в текущем сезоне Кучеров набрал 75 (25+50) очков. Таким образом, Никита первым из россиян достиг отметки в 75 очков и 50 ассистов. Ближе всех к форварду «молний» по очкам является нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов — 62 (27+35) очков. В ассистентской гонке россиян следом за Кучеровым идёт лидер «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, в активе которого 37 голевых передач в 51 игре.

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 4:2 в пользу хозяев льда.

Сколько платят хоккеистам НХЛ:

