32-летний Кучеров первым из россиян набрал 75 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отличился результативной передачей, которая стала для него 50-й в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Россиянин оформил голевой пас в гостевой встрече с «Коламбус Блю Джекетс», которая проходит в эти минуты на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе.
Отметим, что всего в текущем сезоне Кучеров набрал 75 (25+50) очков. Таким образом, Никита первым из россиян достиг отметки в 75 очков и 50 ассистов. Ближе всех к форварду «молний» по очкам является нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов — 62 (27+35) очков. В ассистентской гонке россиян следом за Кучеровым идёт лидер «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, в активе которого 37 голевых передач в 51 игре.
На момент написания новости завершился первый период. Счёт 4:2 в пользу хозяев льда.
