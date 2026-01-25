Американский форвард «Монреаля» приблизился к достижению Малкина 19-летней давности
В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Монреаль Канадиенс».
НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кофилд (Мэтисон, Эванс) – 06:36 1:1 Арвидссон (Минтен, Миттельштадт) – 21:45 (pp) 1:2 Кофилд (Слафковски) – 27:37 (pp) 2:2 Гики (Пастрняк, Макэвой) – 29:46 (pp) 2:3 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 33:29 (pp) 3:3 Минтен (Линдхольм) – 53:55 4:3 Гики (Макэвой, Заха) – 54:07 (pp)
На момент написания новости проходит второй период. Счёт 1:1. В составе «Монреаля» гол забил Коул Кофилд. Американский форвард Коул Кофилд продлил свою серию голов против «Бостона» до шести матчей, начиная с 10 октября 2024 года — это самая длинная серия голов против «Брюинз» со времён семиматчевой серии российского форварда Евгения Малкина в сезонах 2006/2007–2007/2008.
В нынешнем сезоне Коуфилд принял участие в 52 матчах, в которых забил 27 голов и сделал 24 результативные передачи.
