Американский форвард «Монреаля» приблизился к достижению Малкина 19-летней давности

В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 1:1. В составе «Монреаля» гол забил Коул Кофилд. Американский форвард Коул Кофилд продлил свою серию голов против «Бостона» до шести матчей, начиная с 10 октября 2024 года — это самая длинная серия голов против «Брюинз» со времён семиматчевой серии российского форварда Евгения Малкина в сезонах 2006/2007–2007/2008.

В нынешнем сезоне Коуфилд принял участие в 52 матчах, в которых забил 27 голов и сделал 24 результативные передачи.