Хоккей

Кучеров сократил отставание от рекордсмена «Тампы» по числу матчей с 2+ очками в НХЛ

Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отличился голом и двумя результативными передачами, сократив отставание от рекордсмена клуба по матчам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги с двумя и более очками. Россиянин оформил три очка по итогам двух периодов гостевой встречи с «Коламбус Блю Джекетс», которая проходит в эти минуты на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
8 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Силлинджер (Койл) – 05:47     1:1 Гюнцель – 07:48     2:1 Марчмент (Гудбрансон) – 08:37     2:2 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 10:01 (pp)     3:2 Фантилли (Марченко, Марчмент) – 18:33     4:2 Воронков (Хайнен, Замула) – 19:47     4:3 Кучеров (Хагель, Чирелли) – 23:29     4:4 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 24:58     5:4 Марчмент (Веренски, Койл) – 29:05     6:4 Койл (Фантилли, Веренски) – 38:57 (pp)     7:4 Монахан – 54:55     7:5 Гюнцель (Кучеров, Чирелли) – 58:54     8:5 Марчмент (Фантилли, Марченко) – 59:35    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров проводит свой 305-й матч в карьере с несколькими очками и приближается к рекордсмену Стивену Стэмкосу (307) по этому показателю в истории франшизы.

Всего в текущем сезоне в активе 32-летнего Кучерова 26 голов и 51 результативная передача в 46 встречах. На момент написания новости завершился второй период. Счёт 6:4 в пользу хозяев льда.

