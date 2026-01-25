Кучеров сократил отставание от рекордсмена «Тампы» по числу матчей с 2+ очками в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отличился голом и двумя результативными передачами, сократив отставание от рекордсмена клуба по матчам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги с двумя и более очками. Россиянин оформил три очка по итогам двух периодов гостевой встречи с «Коламбус Блю Джекетс», которая проходит в эти минуты на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров проводит свой 305-й матч в карьере с несколькими очками и приближается к рекордсмену Стивену Стэмкосу (307) по этому показателю в истории франшизы.

Всего в текущем сезоне в активе 32-летнего Кучерова 26 голов и 51 результативная передача в 46 встречах. На момент написания новости завершился второй период. Счёт 6:4 в пользу хозяев льда.

