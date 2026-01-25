Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В матче с «Тампой» Зак Веренски повторил рекорд «Коламбуса», принадлежавший Рику Нэшу

В матче с «Тампой» Зак Веренски повторил рекорд «Коламбуса», принадлежавший Рику Нэшу
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». В ходе третьего периода хозяева впереди — 6:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
8 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Силлинджер (Койл) – 05:47     1:1 Гюнцель – 07:48     2:1 Марчмент (Гудбрансон) – 08:37     2:2 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 10:01 (pp)     3:2 Фантилли (Марченко, Марчмент) – 18:33     4:2 Воронков (Хайнен, Замула) – 19:47     4:3 Кучеров (Хагель, Чирелли) – 23:29     4:4 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 24:58     5:4 Марчмент (Веренски, Койл) – 29:05     6:4 Койл (Фантилли, Веренски) – 38:57 (pp)     7:4 Монахан – 54:55     7:5 Гюнцель (Кучеров, Чирелли) – 58:54     8:5 Марчмент (Фантилли, Марченко) – 59:35    

Во втором периоде двумя результативными передачами в составе хозяев отметился защитник Зак Веренски. Американский защитник провёл 15-й период в карьере, в котором он делал как минимум две результативные передачи.

Таким образом, Веренски повторил клубный рекорд «Коламбуса», который ранее единолично принадлежал Рику Нэшу. Сегодня Зак сравнялся с канадским форвардом по числу периодов с 2+ результативными передачами в составе «мундиров».

Материалы по теме
Кросби побил великий рекорд «Питтсбурга»! А кто является лучшими бомбардирами клубов НХЛ?
Кросби побил великий рекорд «Питтсбурга»! А кто является лучшими бомбардирами клубов НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android