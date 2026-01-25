В матче с «Тампой» Зак Веренски повторил рекорд «Коламбуса», принадлежавший Рику Нэшу

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». В ходе третьего периода хозяева впереди — 6:4.

Во втором периоде двумя результативными передачами в составе хозяев отметился защитник Зак Веренски. Американский защитник провёл 15-й период в карьере, в котором он делал как минимум две результативные передачи.

Таким образом, Веренски повторил клубный рекорд «Коламбуса», который ранее единолично принадлежал Рику Нэшу. Сегодня Зак сравнялся с канадским форвардом по числу периодов с 2+ результативными передачами в составе «мундиров».