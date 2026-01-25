4 очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Коламбусом», у Воронкова гол
В ночь с 24 на 25 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой хозяев со счётом 8:5.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
8 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Силлинджер (Койл) – 05:47 1:1 Гюнцель – 07:48 2:1 Марчмент (Гудбрансон) – 08:37 2:2 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 10:01 (pp) 3:2 Фантилли (Марченко, Марчмент) – 18:33 4:2 Воронков (Хайнен, Замула) – 19:47 4:3 Кучеров (Хагель, Чирелли) – 23:29 4:4 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 24:58 5:4 Марчмент (Веренски, Койл) – 29:05 6:4 Койл (Фантилли, Веренски) – 38:57 (pp) 7:4 Монахан – 54:55 7:5 Гюнцель (Кучеров, Чирелли) – 58:54 8:5 Марчмент (Фантилли, Марченко) – 59:35
Российские хоккеисты в данном матче набрали в общей сложности семь очков! Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голом и тремя ассистами, а в составе «Коламбуса» у Дмитрия Воронкова заброшенная шайба, Кирилл Марченко и Егор Замула оформили по результативной передаче.
