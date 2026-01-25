4 очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Коламбусом», у Воронкова гол

В ночь с 24 на 25 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой хозяев со счётом 8:5.

Российские хоккеисты в данном матче набрали в общей сложности семь очков! Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голом и тремя ассистами, а в составе «Коламбуса» у Дмитрия Воронкова заброшенная шайба, Кирилл Марченко и Егор Замула оформили по результативной передаче.