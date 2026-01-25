Хет-трик Кофилда не помог «Монреалю» обыграть «Бостон», российские хоккеисты без очков
В ночь с 24 на 25 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кофилд (Мэтисон, Эванс) – 06:36 1:1 Арвидссон (Минтен, Миттельштадт) – 21:45 (pp) 1:2 Кофилд (Слафковски) – 27:37 (pp) 2:2 Гики (Пастрняк, Макэвой) – 29:46 (pp) 2:3 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 33:29 (pp) 3:3 Минтен (Линдхольм) – 53:55 4:3 Гики (Макэвой, Заха) – 54:07 (pp)
В составе хозяев шайбы забросили Виктор Арвидссон, Морган Гики, Фрейзер Минтен и Морган Гики.
В составе гостей хет-трик записал на свой счёт Коул Кофилд.
