Хет-трик Кофилда не помог «Монреалю» обыграть «Бостон», российские хоккеисты без очков

В ночь с 24 на 25 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе хозяев шайбы забросили Виктор Арвидссон, Морган Гики, Фрейзер Минтен и Морган Гики.

В составе гостей хет-трик записал на свой счёт Коул Кофилд.