Оттава Сенаторз – Каролина Харрикейнз, результат матча 25 января 2025, счет 1:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть на выезде «Оттаву», у Никишина ассист
В ночь с 24 на 25 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Канадиен Тайр-центра» (Оттава, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Каррье (Янковски, Чатфилд) – 03:53     0:2 Джарвис (Никишин) – 05:36     0:3 Холл (Блейк, Чатфилд) – 18:43     0:4 Свечников (Элерс, Джарвис) – 29:29 (pp)     1:4 Штюцле (Сандерсон, Жиру) – 32:11    

В составе хозяев единственную шайбу забросил Тим Штюцле.

В составе гостей голы записали на свой счёт Уильям Каррье, Сет Джарвис, Тейлор Холл и российский нападающий Андрей Свечников. У защитника Александра Никишина (Россия) результативная передача.

