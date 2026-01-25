Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть на выезде «Оттаву», у Никишина ассист
В ночь с 24 на 25 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Канадиен Тайр-центра» (Оттава, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Каррье (Янковски, Чатфилд) – 03:53 0:2 Джарвис (Никишин) – 05:36 0:3 Холл (Блейк, Чатфилд) – 18:43 0:4 Свечников (Элерс, Джарвис) – 29:29 (pp) 1:4 Штюцле (Сандерсон, Жиру) – 32:11
В составе хозяев единственную шайбу забросил Тим Штюцле.
В составе гостей голы записали на свой счёт Уильям Каррье, Сет Джарвис, Тейлор Холл и российский нападающий Андрей Свечников. У защитника Александра Никишина (Россия) результативная передача.
