Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть на выезде «Оттаву», у Никишина ассист

В ночь с 24 на 25 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Канадиен Тайр-центра» (Оттава, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Тим Штюцле.

В составе гостей голы записали на свой счёт Уильям Каррье, Сет Джарвис, Тейлор Холл и российский нападающий Андрей Свечников. У защитника Александра Никишина (Россия) результативная передача.