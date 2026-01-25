Скидки
Хоккей

Голкипер Алекс Лайон повторил рекорд «Баффало» в НХЛ, установленный 50 лет назад

В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Баффало Сэйбрз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена», одержали гости со счётом 5:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Цукер (Куинн, Маклауд) – 20:33     0:2 Томпсон (Бенсон, Самуэльссон) – 39:47     0:3 Цукер (Маклауд) – 40:25     0:4 Далин (Кребс) – 54:02     0:5 Так (Самуэльссон, Кесселринг) – 54:38    

Шат-аут оформил голкипер «Баффало» Алекс Лайон, отразивший 26 бросков и продливший рекордную победную серию в истории американского клуба.

33-летний американец продлил победную серию до девяти матчей, повторив рекорд «клинков» в НХЛ, установленный 50 лет назад.

В сезоне-1976/1977 голкипер Джерри Дежарден также выдал девятиматчевую победную серию. Его достижение продержалось до нынешнего сезона, а спустя 50 лет его клубный рекорд повторил Лайон.

